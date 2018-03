Kleine ondernemers Jordaan uitgejaagd: 'Laat je voorlichten over huurrechten'

Zelfstandige kleinere ondernemers in de Jordaan, ze worden steeds zeldzamer. Marianne Tuerlings begon vijftien jaar geleden in een souterrain aan de Prinsengracht haar textielzaak Shirdak.

Maar ze moet haar deuren sluiten, een huurstijging van zestig procent is haar te gortig. 'Ik heb gehuild, in oktober was het echt vreselijk. Het was maar goed dat ik geen kristal en keramiek in de winkel had want daar was weinig van over geweest.'

'Soms wel vier keer de huurprijs'

Het is aan de orde van de dag dat de kleine ondernemers het slachtoffer zijn van enorme huurstijgingen, ziet huurrechtsadvocaat Maaike Cohen: 'Bij pandeneigenaren ontstaat het idee dat er meer rendement te halen is uit de panden.' Winkeleigenaren worden vervolgens negatief verrast bij de onderhandelingen: 'Zo'n hele procedure begint vaak met een eerste huurvoorstel. We zien vaak dat die absurd is. Ik heb wel eens meegemaakt dat het vier keer de huidige huurprijs was.'

Het probleem is dan vaak dat ondernemers niet goed weten wat hun rechten zijn. 'Stap 1 is zich laten voorlichten, weten dat je recht hebt. Een andere optie is een rechtsbijstandverzekering inschakelen zodat je bewapend wordt', zegt Cohen.

Ik wordt virtueel

Voor Marianne is het te laat, ze kijkt terug op een mooie tijd maar vreest voor het aanbod in de buurt. 'Het heeft natuurlijk effect op de sfeer in Amsterdam. Als je als bewoner hier woont en je kan niet meer een broodje bij de bakker eten omdat daar een modezaak is gekomen. Je krijgt een Efteling als binnenstad. Maar ik ga er volgende maand en dan wordt Shirdak virtueel. Ik heb 15 jaar feest gehad.'