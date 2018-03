Minderjarige gepakt voor gewelddadige straatroven rond Amstelstation

De politie heeft vrijdag twee Amsterdammers aangehouden voor een reeks gewelddadige straatroven. Een van hen blijkt pas 16 jaar oud te zijn.

De andere verdachte is 18 jaar, meldt de politie. Het duo kwam in beeld tijdens een onderzoek naar een aantal straatroven die gepleegd werden rond het Amstelstation. Daarbij werd geweld gebruikt door de daders. De twee jongens werden vorige week aangehouden, maar zijn na verhoor weer heengezonden. Ze blijven wel verdacht, hoewel de kans aanwezig is dat er nog meer verdachten in de zaak zijn.

Ook onderzoekt de politie nu of de jongens ook te maken hebben met andere straatroven in de buurt van het station. Bijvoorbeeld een op maandag 26 februari op het Julianaplein en een op zondag 4 maart op de Ringdijk. In beide gevallen werd er tussen half negen en kwart voor negen 's avonds diefstal met geweld gepleegd.

De politie zoekt getuigen van beide overvallen. Ook mensen die iets opvallends of verdachts hebben gezien rond die tijd worden verzocht contact op te nemen.