Koerden demonstreren bij Turkse consulaat op Museumplein

Tientallen Koerden demonstreren bij het Turkse consulaat op het Museumplein tegen de Turkse inval in de Syrische stad Afrin.

Met leuzen als 'Stop de Turkse invasie in Afrin' staan de demonstranten op het plein. Ongeveer vijftig activisten zijn hier op af gekomen.

Afrin wordt al week omsingeld door het Turkse leger. Volgens meerdere media zou er geen schoon drinkwater meer zijn in de stad. De stad in Noord-Syrië is een Koerdische enclave in het land. Om die reden demonstreren Koerdische Nederlanders tegen deze inval.

Eerdere demonstratie

Eind januari was er ook al een demonstratie in Amsterdam tegen de Turkse invasie in Afrin. Bij deze actie waren meerdere opstootjes. De politie heeft die dag negen mensen aangehouden.