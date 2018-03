Studenten nemen proef op de som met Ollongren: echt of nepnieuws?

Echt of nepnieuws? Studenten van het Mediacollege wilden weleens van minister Kajsa Ollongren weten of ze zelf het onderscheid weet te maken.

De studenten proberen met hun eigen Channel 6 Fake News om jongeren bewust te maken van wat nepnieuws is. 'We proberen duidelijk te maken hoe ze dit kunnen checken.' En een kritische benadering van nieuws is wat de minster graag ziet, die tijdens een quizje het zelf ook een aantal keren verkeerd had.

'Heel belangrijk dat scholen er aandacht aan besteden, dat is echt cruciaal. Het tweede wat ik heel belangrijk vind is dat er een sterke en onafhankelijke journalistiek is. Dus we zullen het samen moeten oplossen', aldus Ollongren.