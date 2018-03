Griepgolf legt tekort leraren bloot: 'Muziekjuf voor de klas'

Ook in Amsterdam staken leraren vandaag voor meer salaris en tegen te grote klassen. De reiskostenvergoedingen en voorrang op de woningmarkt, dat PvdA, SP en GroenLinks vandaag in een stembusakkoord beloven, vinden zij niet genoeg.

Uit de liedjes en leuzen die de basisschoolleraren lieten horen komt een boodschap duidelijk naar voren: er zijn veel te weinig collega's. Volgens de docenten moeten er meer mensen voor de klas komen en een hoger salaris zou het vak populairder maken.

Een docent van de Oecumenische basisschool Elout in het Willemspark herkent op haar school dezelfde problemen. 'Waarom wij meelopen? Wij hebben een leraartekort.'

'Moeilijk lerend'

Zo liepen er meer Amsterdamse basisscholen mee in deze protestmars. Een aantal leraren van een school in Zuidoost hebben specifiekere problemen die volgens hen zwaarder wegen dan in de rest van Nederland. 'Wij hebben veel moeilijk lerende kinderen en die hebben een extraatje nodig'.

Volgens basisschoolleraar Bouke Raap is het tegenovergestelde nu het geval. De huidige groepgolf gaf aan dat het tekort dan helemaal niet wordt opgevuld. 'Vervangers zijn er helemaal niet. Ik ben zelf ook een week ziek geweest en dan neemt de muziekjuf de klas over, of een stagiair.'

Woningen en reiskosten

Het Rijk gaat over het salaris. Op Amsterdams niveau deden PvdA, SP en Groenlinks de toezegging om meer woningen aan docenten toe te wijzen en reiskosten te vergoeden.

Raap is daar licht sceptisch over. 'Eerst zien, dan geloven. Mij helpen ze er niet mee, maar hopelijk andere docenten wel. Er moeten andere maatregelen komen, zoals het salaris'.

Daar zijn de docenten uit Zuidoost het helemaal mee eens: 'Niet minder, maar meer. Extra handen in de klas!'