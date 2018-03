Van fan tot Pfaff, ieder heeft zijn eigen bijzondere Cruijff-herinnering

Honderden ontmoetingen en ieder met hun eigen verhaal. Johan Cruijff was voor velen een grootheid en als het dan tot een ontmoeting kwam, resulteerde dat voor ieder in een uniek verhaal.

Journalist Maarten Bax heeft deze verhalen gebundeld: 'Al die andere boeken zijn vaak biografisch, dit is een ode. Verhalen van mensen die het fenomeen hebben ontmoet.' En dat zijn niet alleen verhalen van fans, ook Belgische voetbalgrootheid Jean Marie Pfaff heeft zijn eigen eerste ontmoeting.

'Het was mijn eerste interland in 1967, in Brussel tegen Nederland. En ik vroeg hem of hij van shirt wilde ruilen. Toen zei hij: ik heb liever dat je je eigen eerste nationale shirt houdt. Maar toen kreeg ik wel zijn shirt.'