Raadsleden Mbarki en Nuijens nog één keer naast elkaar: 'Hebben meer lol dan je denkt'

Nog één keer kwam de huidige lichting raadsleden bijeen voor de vergadering. Na de verkiezingen volgende week wordt de samenstelling weer opnieuw verdeeld. En dus was het tijd om terug te blikken en in sommige gevallen afscheid te nemen.

Eén van de afzwaaiers is fractievoorzitter van de SP Daniel Peters: 'Het is gek, ik zal ineens veel meer tijd krijgen en ik moet nog kijken wat ik daarmee ga doen. Maar het is wel gek om het stuur uit handen te geven.'

Lees ook: Ronald heeft Kiespijn #9: Eric van der Burg woont in Noord, maar blijft een 'Zuidoost-boy'

VVD-fractieleider Marja Ruigrok weet zo een paar dingen op te noemen die ze niet gaat missen. 'Die lange vergaderingen ga ik niet missen. Het lange wachten voordat je uitsluitsel krijgt over je vragen ook niet. Maar de mensen wel, de drukte, de fuzz en de gezelligheid er omheen.'

'Meer lol dan je denkt'

De nieuwe stoelverdeling straks betekent dat sommige raadsleden als zijnde het vriendjes op school, uit elkaar gehaald. 'We hebben meer lol dan je misschien zou vermoeden', giebelen Jorrit Nuijens (GroenLinks) en Sofyan Mbarki van de PvdA. 'Ik zal maar niet teveel vertellen over de grappen die we maken.'

'De debatten zijn soms hard en fel maar met alle raadsleden heb ik zeker ook een drankje gedronken.', vervolgt Nuijens. 'Achter de schermen gaan we heel menselijk met elkaar om. Zolang de mensen dat ook maar weten, uiteindelijk doen we het allemaal voor de stad.'

Lees ook: AT5's Spindocters zien Job Cohen in PvdA-filmpje: 'Damsko? Dat zou hij zelf nooit zeggen'