Chirurg AMC noemt overlijden patiënten na kankeronderzoek 'onverklaarbaar'

Chirurg Thomas van Gulik van het Academisch Medisch Centrum (AMC) noemt het 'onverklaarbaar' dat meerdere galwegkankerpatiënten na een kankeronderzoek kwamen te overlijden. Het incident gebeurde in 2016, maar is vandaag pas naar buiten gekomen.

Aan het onderzoek deden in totaal 54 mensen mee. Voordat zij geopereerd konden worden, moest er overtollig gal uit de lever worden afgevoerd. Bij 27 van hen gebeurde dit met een galbuisje via de mond, bij de andere helft met een drain via de huid. Van de eerste groep overleden er drie personen, van de tweede groep maar liefst elf.

'Wij zijn er erg van geschokken', zegt chirurg Thomas van Gulik van het AMC. Het bleek dat de groep met de drain sterfte hoger was en dat konden we niet begrijpen'. Volgens Gulik is dit ook niet wat ze in het AMC gewend zijn. 'Wij hebben met de hele groep gekeken naar hoe het kan, maar konden het niet verklaren.'

Twee methodes

De patiënten die meededen aan het onderzoek, moesten sowieso een van de twee ingrepen ondergaan. Het onderzoek was bedoeld om te achterhalen welke van de twee methodes beter is. Beide methodes worden al 30 jaar gebruikt in het ziekenhuis.

Volgens Van Gulik kan het hoge aantal sterfgevallen ook puur toeval zijn. De conclusief van het onderzoek zijn voorgelegd aan het CCMO, zij doen onderzoek naar sterfgevallen in de zorg.

Melding inspectie

Volgens Patiëntenfederatie Nederland had het ook gemeld moeten worden bij de Inspectie voor de Gezondheidsdienst. Volgens Thom Meens van de Patiëntenfederatie had het juist onderzocht moeten worden als het toeval kan zijn geweest. 'Dit lijkt verdacht veel op een calamiteit en een calamiteit moet je melden'.

Van Gulik is het daar niet mee eens. 'Het is absoluut geen calamiteit, dit zijn gekende complicaties. Een calamiteit is wanneer het onverwacht is in die zin dat de kwaliteit van de zorg in het geding is.'

Onderzoek gestopt

Dat het onderzoek toch gestopt is, ligt volgens de chirurg niet aan het incident. 'Dat gaat over het hele onderzoek en niet over individuele patiënten. Als een individuele patiënt overlijdt, dan moet je je afvragen of deze is overleden aan complicaties of aan een calamiteit. Een bloedvergiftiging bij een galweginfectie is geen calamiteit.'

De Inspectie heeft inmiddels laten weten alsnog te onderzoeken of het nodig was geweest om deze zaak te melden. Het AMC heeft aangegeven alle gegevens die daarvoor nodig zijn, te verstrekken.