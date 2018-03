Ouderen demonstreren tegen verkoop atelierpand Zondagsschilders

Tientallen ouderen die lid zijn van de Zondagsschilders hebben vanmiddag in de Stopera gedemonstreerd tegen de verkoop van het gebouw dat zij gebruiken.

Onder de leus 'Samen maken wij de stad' gingen de ouderen demonstreren in de Stopera.

Een van Zondagsschilders pleit voor het behoud van de vereniging, zodat de gemeente minder geld kwijt is aan zorg. 'Ik ben zelf al 30 jaar lid. Als ik de Zondagsschilders niet had... dat is een deel van mijn leven. Dus uiteindelijk hebben jullie heel veel aan ons, zodat wij kunnen voorkomen dat de gemeente een hoop geld kwijt is aan zorg voor ouderen en de gezondheidszorg.'

Lees ook: Kunstenaars De Zondagsschilders na 45 jaar uit atelier gezet: 'Het is echt verschrikkelijk'

'Basale voorziening'

Volgens GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink is de vereniging een basale voorziening die in stand moet worden gehouden. Zijn collega Reinier van Dantzig is het daar volledig mee eens, maar maakt een kanttekening: 'Meneer Groot Wassink weet heel goed dat je in een coalitie soms keuzes moet maken; je krijgt niet altijd je zin.'

De politici kregen van de Zondagsschilders een schilderij waar zij zelf op geportretteerd waren. Ook wethouder Arjan Vliegenthart was blij met zijn portret. Hij laat weten het belangrijk te vinden om te onderzoeken hoe dit soort initiatieven op een goede manier mee kunnen blijven doen.