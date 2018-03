Toeristische paardenkoetsen verdwijnen definitief uit binnenstad

De toeristische paardenkoetsen verdwijnen vanaf april 2019 uit het straatbeeld. Het is de Partij voor de Dieren in de allerlaatste raadsvergadering voor de verkiezingen gelukt hun gewenste voorstel er doorheen te krijgen.

Het college liet in januari al weten het voorstel van de PvdD te steunen. Vandaag kwam daar de gemeenteraad op de VVD en CDA na bij. 'Dit dierenleed midden in de stad was mij al jaren een doorn in het oog', zei Johnas van Lammeren vanavond.

Ongeluk op de Dam

'Afgelopen zomer stonden deze paarden zelfs met gevoelstemperaturen van boven de 30 graden midden op de Dam in de volle zon. Het werd hoog tijd om als gemeente in te grijpen.' In 2016 trokken twee plots op hol geslagen paarden midden op de Dam nog een koets omver. De schade bleef beperkt tot enkele schaafwonden maar het incident was de druppel.

Lees ook: Op hol geslagen paarden trekken koetsen op Dam omver

'Paardenkoetsen kunnen gezien hun omvang in combinatie met de beperkte snelheid een belemmering vormen voor de doorstroming van het verkeer en dat kan bij drukte leiden tot verkeersonveiligheid', schreef de gemeente al eens.

De koetsen verdwijnen dus niet meteen, de huidige vergunningen lopen nog tot mei 2019 en kunnen niet zomaar beëindigd worden.