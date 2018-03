Meerderheid Tweede Kamer akkoord met inzet toerisme buiten Amsterdam

Een Kamermeerderheid steunt het initiatief van Tweede Kamerlid Jan Paternotte waarbij geld voor toerisme wordt ingezet voor regio's buiten Amsterdam. Daarnaast moet het makkelijker worden voor toeristen om door Nederland te reizen.

Volgens Paternotte wordt Amsterdam de afgelopen jaren geteisterd door grote massa's toeristen. Door in te zetten op toerisme buiten Amsterdam moet de druk op de stad afnemen.

'Het gevolg is dat het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen niet meer afgerekend wordt op het binnenhalen van zoveel mogelijk toeristen in Nederland', aldus Paternotte. 'In plaats daarvan moet dit bureau alles doen om toeristen juist naar nieuwe bestemmingen te lokken.'

Holland Travel Ticket

Naast het inzetten op toerisme buiten de stad moet ook het Holland Travel Ticket beter beschikbaar worden. Het Holland Travel Ticket is een ov-chipkaart waarbij toeristen onbeperkt door Nederland kunnen reizen voor 55 euro per dag. Op dit moment kan deze chipkaart alleen online of op Schiphol worden gekocht.

Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van Paternotte om een meerdaagse variant aan te bieden die beter beschikbaar is. 'Een betere spreiding is belangrijk, maar ook dat toeristen makkelijker door het land kunnen reizen. Een toerist moet dat snel en makkelijk kunnen doen.'