Centraal krijgt definitief minder sporen, Zuid krijgt er twee bij

Het Centraal Station gaat de komende jaren minder sporen krijgen. Het gaat om een vermindering van zes sporen, van vijftien naar negen.

Dat heeft de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven besloten tijdens overleg met de Metropoolregio Amsterdam, meldt De Volkskrant.

Maar er komen ook sporen bij in de stad. Amsterdam Zuid gaat er twee extra bij krijgen, van vier naar zes. Dat komt omdat de stad steeds vaker internationale treinen richting Zuid wil laten rijden om het westen van de stad meer ruimte te geven. Zo kan er frequenter vervoer richting Schiphol.

Lees ook: Ook reisorganisatie Rover ziet niks in minder sporen op CS

De Metropoolregio deelt de visie van de staatssecretaris en is tevreden met het besluit, aldus VK. Een minder blije partij is de NS. Topman Roger van Boxtel pleitte zo'n twee weken geleden nog voor 'minimaal tien sporen op CS'. Hij was bang dat de infrastructuur van CS 'te kwetsbaar werd' als het aantal sporen naar negen zou worden teruggebracht.