Actiegroep wil komst 28 digitale reclamezuilen Centrum tegenhouden

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad biedt fel weerstand tegen de vergunning die de gemeente onlangs gaf om 28 digitale reclamezuilen in de binnenstad te plaatsen.

Dat meldt De Telegraaf. Volgens de groep - die zich ook bezig houdt met de drukte in het Centrum - vervuilen de reclameborden het stadsgezicht, en dat is in strijd met het gemeentelijk beleid.

Ook zouden de reclameborden, ook wel 'mupi's' genoemd, verkeersonveilig zijn. Het eist de aandacht van de 'verkeersdeelnemer' onnodig veel op.