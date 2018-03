'Bijna 40 procent Airbnb-aanbieders verhuurt meer dan 1 woning'

Van het Amsterdamse Airbnb-aanbod verhuurt 40 procent meer dan één woning in de stad. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers en de Haagse Hotelschool met data van analist AirDNA. Dit schrijft het FD donderdag.

14 procent van het Airbnb-aanbod is zelfs in handen van eigenaren met drie tot tien woningen, volgens de cijfers van AirDNA. Airbnb zelf deelt geen cijfers over wat en hoeveel panden of kamers de aanbieders op de site hebben staan. De gemeente heeft regels opgesteld waarin staat dat verhuurders zelf moeten staan ingeschreven in de woning die ze verhuren. Maar ondanks de regels en de torenhoge boetes die worden uitgedeeld hebben vastgoedeigenaren met meerdere panden nog een aanzienlijk deel van de Airbnb-markt in handen. 'Het kan bijna niet anders dan dat dit kleine investeerders zijn', zegt Jeroen Oskam, hoofd onderzoek van de Hotelschool Den Haag.

Niet alle aanbieders die meer dan één woning verhuren doen dit tegen deze regels. Zo zijn er vertegenwoordigers die voor verschillende huizenbezitters de woningen verhuren op de site van Airbnb. Deze sleutelbedrijven bieden grote aantallen kamers aan, vaak zijn dit er meer dan tien.

De woningen die worden verhuurd en waar eigenaren niet meer zelf in wonen zijn een doorn in het oog van omwonenden, die elke week een ander groepje toeristen naast zich hebben wonen. Huizen mogen daarom niet langer dan zestig dagen per jaar worden aangeboden. Die limiet wordt verlaagd naar dertig dagen. Vorig jaar deelde de gemeente al voor 4,2 miljoen euro aan boetes voor woonfraude, een record.