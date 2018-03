Kleurrijk pak van Olympiër Akwasi Frimpong in Olympisch museum

Het pak van skeletonner Akwasi Frimpong uit Zuidoost komt in het Olympisch Museum te liggen. Het kleurrijke tenue van de Nederlands-Ghanese topsporter baarde veel opzien tijdens de spelen. Voor Frimpong zelf is het eer.

Akwasi was de eerste man uit West-Afrika die meedeed aan de Winterspelen. Het kostte hem 15 jaar voordat hij mocht deelnemen, maar naar eigen zeggen geeft hij nooit op.

Helm met leeuwenkop

'Het ging mij om drie dingen: om barrières neer te halen en te laten zien dat warme landen ook mee kunnen doen aan de Winterspelen, om geschiedenis te schrijven voor Ghana en om kinderen te inspireren'. En natuurlijk ook om extra ervaring op te doen in skeleton.

Zijn pak - een roze-oranje pak met verschillende kleuraccenten - werd afgemaakt door een bizarre helm. Met een leeuw als print ging de helm zelfs even viral. Het pak is nu te aanschouwen in het museum, dat overigens ligt in Zwitserland.

AT5 ging overigens langs bij de familie van Akwasi, die vanzelfsprekend heel trots zijn op hun topsporter.