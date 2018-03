Zwarte slingeraap geboren in Artis

In Artis is afgelopen dinsdag een zwarte slingeraap geboren. Het beestje heeft al bij de moeder gedronken en maakt het uitstekend

Zwarte slingerapen hebben een draagtijd van 7,5 maanden en dat is een stuk langer dan vergelijkbare apensoorten. Omdat het jonge aapje zich stevig vasthoudt aan de moeder is het nog niet duidelijk of het om een mannetje of een vrouwtje gaat.

Zwarte slingerapen leven in de kruinen van het regenwoud van Zuid-Amerika. Ze komen voor in Guyana, Suriname, Frans-Guyana en het noorden van Brazilië. Artis heeft vier vrouwtjes en een mannetje. De dierentuin werkt aan een nieuw verblijf voor haar slingerapen.