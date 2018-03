Winkelier en klant vastgebonden bij gewelddadige overval op slijterij in Zaandam

Drie mannen die eind 2016 een slijterij in Zaandam Zuid overvielen, zijn mogelijk afkomstig uit Amsterdam. Volgens de politie is er nieuwe informatie beschikbaar in de zaak.

Op 6 december 2016 vallen drie in het zwart geklede mannen de winkel binnen. Eén van hen richt meteen een pistool op het hoofd van de werknemer van de zaak. Hij Duikt ineen en steekt zijn handen in de lucht. Een klant die bij de kassa staat lijkt in eerste instantie niet door te hebben wat er gebeurd. De politie laat nu beelden zien van de overval in het AT5-programma Bureau 020.

Vastgetapet bij kluis

De overvallers schreeuwen dat ze naar de kluis willen, zowel de winkelier als de klant moeten mee. 'Jij doet jouw werk, dit is ons werk', zegt een van de overvallers nog. Bij de kluis worden zowel de winkelier als de klant vastgetapet.

Maar dan stuiten de overvallers op een probleem: er zit een tijdslot op de kluis. Het lukt ze niet om de kluis te openen. De mannen pakken alleen het wisselgeld lopen heel rustig de zaak uit, de klant en winkelier blijven vastgebonden achter.

Signalement daders

Vlak voor de overval lopen de overvallers langs een bewakingscamera, waardoor de politie een signalement heeft van alle drie de mannen. Mensen die meer weten over de zaak kunnen contact opnemen met de politie.