In een woning aan de Albert Cuypstraat in de Pijp heeft vanmiddag kort een brand gewoed. Een vrouw raakte daarbij gewond.

Oorzaak van de brand is een pannetje dat in de keuken in brand vloog. Toegesnelde ambulancebroeders ontfermden zich over het slachtoffer, waarna de brandweer de brand bluste. De brandweer onderzoekt nu de winkel onder de brandhaard.