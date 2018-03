Europees Parlement keurt komst Medicijnagentschap goed

Het Europees Parlement heeft nu ook beslist dat het Europees Medicijnagentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam mag verhuizen. Daarmee kan de komst van het agentschap naar Sloterdijk haast niet meer misgaan.

Voorwaarde die het Europees Parlement heeft gesteld is dat de autoriteiten elk kwartaal rapporteren over de voortgang van de bouw van het eigenlijke nieuwe pand aan de Zuidas, zo schrijft Het Parool. Politici in Italië verzetten zich tot het laatst tegen de verhuizing van de EMA.

Annie Schreijer-Pierik (CDA) vreest dat de Italianen opnieuw hun kans proberen te grijpen als de bouw stil zou komen te liggen. 'De bouwers kunnen absoluut geen vakantie vieren in de zomer. Geen bouwvak voor die mensen', zegt ze.

De stad Milaan heeft de zaak nog wel bij het Europese Hof van Justitie liggen. Het stadsbestuur vraagt om de toewijzing nietig te verklaren. Ze vinden het niet eerlijk dat er via een loting duidelijk werd waar het agentschap heen zou gaan. In theorie zou Milaan nog gelijk kunnen krijgen. Het is niet bekend wanneer de uitspraak is.