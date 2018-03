Ontwikkelaar wil Amstel Tower omdopen tot Cruijff Tower

Het begon deze week met een relletje rond een vlag, maar het leidt mogelijk tot een opmerkelijke naamsverandering. Provast, de ontwikkelaar van de Amstel Tower, wil het gigantische nieuwe bouwwerk naast het Amstel Station omdopen tot de Cruijff Tower.

Afgelopen maandag wapperde er opeens een Feyenoord-vlag bovenaan de toren die nog in aanbouw is. Bouwvakkers van een Rotterdams installatiebedrijf hadden de vlag daar opgehangen als grap. Het Rotterdamse bedrijf kon echter niet lachen om de actie en besloot de verantwoordelijke installateurs van het project af te halen. Een dag later stormde een groep van twintig vandalen een bouwkeet van de bouwvakkers binnen. Zij kwamen verhaal halen en gooiden met stoelen. Mogelijk gaat het om supporters van Ajax, maar dat kon de politie niet bevestigen.

'Naast verlosser ook de verbinder'

'Omdenken, dachten wij: sport verbroedert! Daarom is bij ons het idee geboren om de Amstel Tower om te dopen tot Cruijff Tower', zegt Niek Roet van Provast tegen AT5. 'Het zou wat zijn, Cruijff naast de verlosser ook de verbinder', waarmee Roet verwijst naar het sportieve verleden van Cruijff bij zowel Ajax als Feyenoord. Bovendien is hij geboren in het naastgelegen Betondorp.

De naamswijziging is nog niet in kannen en kruiken, want de familie van de in 2016 overleden nummer 14, moet nog wel om toestemming gevraagd worden. De bedoeling is dat naamswijziging in juni officieel rond is, dan wordt het gebouw ook in gebruik genomen.