'Roltrap-schopper' heeft spijt: 'Het was bedoeld als grapje'

De scheldende en agressieve man die afgelopen dinsdag op internet verspreid werd als de 'roltrapschopper' heeft spijt. De instelling waar de jongeman mee verbonden is laat dat weten aan AT5.

De jongen - die een stel in de metrotunnel lastig viel, uitschold en vervolgens van de roltrap probeerde te schoppen - krijgt begeleiding van de William Schrikker Stichting in de stad. Op de beelden is te zien dat hij de roltrap van het metrostation heeft uitgeschakeld met de noodknop en vervolgens het stel opwacht terwijl ze de trap oplopen. Waarom hij dit doet, is niet duidelijk op te maken uit de beelden.

De instantie sprak de jongen meteen aan na publicatie van de beelden. Er zou sprake zijn van stoerdoenerij, maar vooral heel veel spijt.

'Ik heb spijt dat ik dit filmpje heb gemaakt. Het was bedoeld als grapje, maar ik ben hier veel te ver in gegaan door te bedreigen, uitschelden en schopgebaren te maken', schrijft de jongen in een verklaring. 'Ik begrijp dat dit fout is geweest. Het was dom, deze mensen hebben dit niet verdiend, ik wil ook mijn excuses aanbieden aan hen.'

Of hij zijn excuses ook kan doorgeven lijkt onmogelijk: het zou gaan om toeristen die volgens de woordvoerder van de stichting waarschijnlijk het land al uit zijn.