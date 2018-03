Café 't Klein Kalfje failliet: 'Goede kans op doorstart'

Café 't Klein Kalfje op de grens van Amsterdam en Amstelveen is failliet. Begin februari zou de exploitant al failliet zijn gegaan. Aanleiding is een ruzie over de huur van 180.000 euro per jaar.

Dit schrijft Het Parool. Het pand zou nu te koop staan voor 2,5 miljoen euro. De curator hield het café nog enige tijd open in de hoop op een snelle doorstart. Het personeel werd wel ontslagen, zoals dat is voorgeschreven. Nu is het bedrijf definitief dicht.

Het café is bekend binnen de Amsterdamse onderwereld. Zo zou er volgens verschillende bronnen een vergadering zijn geweest van vastgoedbazen de dag na de arrestatie van Holleeder, zo schrijft de krant. Ook was de horeca-gelegenheid toneel voor een liquidatiepoging op ex-crimineel en misdaadjournalist wijlen Martin Kok. Hij werd later doodgeschoten in Laren. Het etablissement is ook populair onder sporters van de sportparken in de buurt.

Het terras werd nog geen jaar geleden opgeknapt. Het interieur zou nog verbouwd worden. Maar zover komt het dus niet vanwege het faillissement. Wat hier de oorzaak van is, is niet bekend. Wel wordt er nog steeds gewerkt aan een doorstart, schrijft Het Parool. Volgens een woordvoerder van de curator heeft de doorstart een goede kans.

David Crouwel, die eigenaar is van de exploitatiemaatschappij, deelt deze hoop. 'Dit was allemaal niet nodig geweest. Er ligt een renovatieplan, het seizoen komt eraan. De boel moet zo snel mogelijk weer open', zegt hij tegenover de krant.