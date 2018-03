Waldy Hoort Stemmen in Tuindorp Oostzaan: 'Woning verkocht en voor 1650 euro verhuurd'

In het programma Waldy Hoort Stemmen peilt presentator Waldy van Geenen in verschillende buurten wat de mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is dat in Tuindorp Oostzaan in Noord.

Bij de landelijke verkiezingen vorig jaar haalde de PVV van Geert Wilders een kwart van alle stemmen. Nergens in de stad was dat percentage zo hoog. Maar die partij doet niet mee bij de gemeenteraadsverkiezingen en daarom moeten veel Tuindorpers op zoek naar een andere partij. Vier jaar geleden was de SP nog de grootste in de wijk en die partij lijkt nog steeds populair.

'Doen weinig voor de ouderen'

De 66-jarige bloemist John Eichelberg gaat voor het eerst op de socialisten stemmen. Bij de landelijke verkiezingen stemde hij nog op de Partij voor de Dieren. 'Die is ook hier in Amsterdam', erkent Eichelberg. 'Maar de SP doet wat meer voor de ouderen.' Toch kiest hij bijvoorbeeld niet voor 50Plus of de Partij van de Ouderen. 'Ik zie weinig terug van wat ze uiteindelijk voor de ouderen doen.'

De gepensioneerde mevrouw Thieme (65) is al jaren lid van de SP en gaat ook op 21 maart weer op de partij stemmen. Toch heeft ze kritiek op de partij: 'Ze moeten wel wat beter hun best gaan doen. Ze moeten gewoon wat meer doen voor de sociale huurwoningen en wat minder voor al die jonge investeerders die de hele boel opkopen.'

'Niet normaal'

Ook in Tuindorp Oostzaan is de gekte op de woningmarkt zichtbaar. 'Er is een woning verkocht aan iemand en die heeft het voor 1650 euro huur verhuurd aan mensen. Dat is toch niet normaal.' Volgens mevrouw Thieme wil de gemeente een tweede Londen maken van de stad. Ondanks dat ze niet tevreden is over het beleid van Woon-wethouder en SP-lijsttrekker Laurens Ivens, zegt ze toch op de SP te gaan stemmen. 'Ik vind weinig alternatieven.'