Younes houdt kaken op elkaar, Napoli vermoedt bod andere club

Wie heeft er gelijk? Napoli of Amin Younes? De advocaat van de Italiaanse club zegt dat er een contract is met de handtekening van de kleine Duitser. Zelf zegt Younes van niet.

Mattia Grassani is de advocaat van Napoli en heeft geen enkele twijfel. 'Younes is en zal speler worden van Napoli.' Volgens Grassani heeft het team Younes alle papieren doorgelezen en goedgekeurd. 'Het tekenen van het contract heeft plaatsgevonden in Amsterdam. Nadat alle documenten per e-mail opgestuurd waren naar de advocaat van Younes in Italië. We hebben e-mail en Whatsapp-berichten aan Younes waarin gezegd wordt dat alle contracten in orde waren.'

Grassani heeft ook een verklaring voor het gedrag van Younes. 'De reden volgens mij is dat er een andere club is die Younes benaderd heeft en dat hij verliefd geworden is op een ander aanbod. Ik kan niet zeggen of dat Borussia Mönchengladbach is maar ik heb wel een idee. Ik zeg daar verder niks over. Het beste zou zijn als je dit zelf aan Younes vraagt. (...) Het gedrag van Amin Younes is niet normaal.'

Uiteraard is geprobeerd om Younes aan het woord te laten over de kwestie maar het raam van zijn auto bleef dicht. Hij wenste niet te praten: