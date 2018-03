Eerste brugwachtershuisjes openen deuren voor overnachtingen

Vanaf vandaag kun je overnachtingen boeken in een van de brugwachtershuisjes in de stad. De huisjes stonden, door de inmiddels centrale bediening van bruggen, leeg. Suzanne Oxenaar wilde er graag iets nuttigs mee doen.

'We zijn er zeven jaar mee bezig geweest', vertelt Oxenaar met een tevreden gezicht. In totaal zijn er 28 brugwachtershuisjes omgebouwd tot hotelkamer, elf van die huisjes zijn vanaf vandaag open. 'Ik ben echt heel trots.'

'Opa draait zich om in zijn graf'

Toch is niet iedereen blij met de 28 extra mini-hotels in de stad. Henk van Dijk startte een petitie tegen de hotelkamers, die is zo'n 750 keer ondertekend. Van Dijk had liever gezien dat de huisjes in handen waren gebleven van gewone Amsterdammers. 'De kleindochter van de architect van een van de huisjes mailde me en zei: mijn opa zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist dat dit de functie zou zijn geworden', vertelt hij vandaag.

Lees ook: Omwonenden protesteren tegen hotels in brugwachtershuisjes

Er is weinig meer aan te doen. Het huurcontract van de huisjes, voor de duur van twintig jaar, is inmiddels getekend. Oxenaar begrijpt de kritiek maar vindt dit de beste oplossing. 'Door er hotelkamers van te maken bied je iedereen de kans om erin te verblijven', vertelt ze. 'Dat was bij geen enkel ander concept zo.'

Bediening functioneert niet meer

Voor wie nog echt brugwachter wil spelen: helaas. De bediening in de huisjes zit er nog wel, maar functioneert niet meer.