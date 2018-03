Ellie Lust voor half jaar naar Rotterdam vanwege tv-optreden

Na Colombia, Kenia, Dubai en San Francisco wacht politiewoordvoerder Ellie Lust een nieuw avontuur: ze gaat voor een half jaar aan de slag in Rotterdam. Ze versterkt daar het team dat Opsporing Verzocht maakt.

Dat bevestigt Lust aan AT5. Ze verruilt het vertrouwde Amsterdam vanwege de aandacht die ze momenteel genereert met haar tv-optreden in de AVROTROS-serie Ellie op Patrouille, waarbij zij een kijkje neemt bij politiekorpsen in verschillende delen van de wereld.

De politieleiding wil dat Lust, zolang het programma loopt, in de luwte blijft bij Nederlandse politiezaken. Ze heeft wel de intentie om over een half jaar terug te keren als politiewoordvoerder in Amsterdam. Lust geeft aan dat ze de nieuwe uitdaging met beide handen aangrijpt.