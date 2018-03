Gemeente weet niet of veiligheid en kwaliteit van taxi's is verbeterd met nieuwe regels

Vijf jaar na de invoering van nieuwe taxiregels is het voor de gemeente niet duidelijk of daarmee de kwaliteit en de veiligheid op de taximarkt is verbeterd. Wel blijkt dat het aantal taxi's sinds de invoering van de Taxiverordening in 2012 flink is gestegen, waardoor nieuwe problemen zijn ontstaan.

Dat blijkt uit een eindrapport van de KWINK-groep dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de Amsterdamse taximarkt. De taxiregels werden juist ingevoerd om de problemen binnen de taximarkt op te lossen, maar of dit dus is gelukt blijkt niet meetbaar.

Veiligheid

Objectieve feiten en cijfers over de veiligheid blijken te ontbreken. Dit komt mede omdat er geen cijfers zijn van de situatie voorafgaand aan de invoering van de taxiregels. Wel heeft de gemeente het idee dat er minder ernstige incidenten zijn op de taximarkt.

Lees ook: Wethouder uit stevige kritiek op taximarkt: 'Niet het gewenste niveau'

Kwaliteit

Eveneens is er geen duidelijke verbetering van de kwaliteit in de taximarkt, omdat hiervoor de benodigde cijfers ontbreken. De algemene waardering van klanten vanaf een taxistandplaats steeg tussen 2013 en 2016 van een 6,4 naar een 7. Voor aangehouden taxi's geldt dat dit cijfer is gedaald van een 7,2 naar een 6,9. Omdat het om steekproeven gaat, kunnen hieraan echter geen conclusies aan worden verbonden. Het imago van de taxibranche als geheel scoort een magere 5,4.

Toenemende hinder

De invoering van de taxiregels heeft geleid tot toenemende hinder in de binnenstad. Het aantal taxi's op de opstapmarkt is na de invoering van de taxiregels met bijna een derde toegenomen van 3.202 in 2012 naar 4.147 in 2017. Het aantal chauffeurs met een 'lijnbusbaanontheffing', waarmee over de busbaan mag worden gereden, nam in diezelfde periode toe van 585 naar 1.363.

Om het aantal taxi's in de binnenstad te reguleren onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om taxi's op basis van gps-gegevens te weren. Hierover zijn al gesprekken gaande met onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Lees ook: Taxichauffeurs 1500 keer bestraft in vier jaar tijd

Zelfregulering

Met de vernieuwde taxiregels moesten taxichauffeurs op de opstapmarkt zich aansluiten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Daarmee wilde de gemeente ervoor zorgen dat de markt zichzelf zou gaan reguleren. Na vijf jaar blijkt dat deze zelfregulering nog maar amper van de grond is gekomen. De gemeente wil dit probleem oplossen door duidelijkere regels voor TTO's op te stellen waaraan eventuele sancties en beloningen zijn gekoppeld.

Lees ook: Negen maanden cel voor taxironselaar die Chinese toeristen afperste

'Dit maakt dat de taximarkt een dossier is waar continue aandacht vanuit de gemeente opportuun is. Het "terugschakelen" van de inzet van de gemeente, zoals dat in 2012 beoogd is, is vooralsnog daarom niet aan de orde. Wat dit betekent voor de financiële inzet vanuit de gemeente zal zo snel mogelijk inzichtelijk worden gemaakt', schrijft verkeerswethouder Pieter Litjens in een brief aan de gemeenteraad.