Jaap Edenbaan in Oost, Zuidoost of Noord? 'Of gewoon overdekken met een ijshal'

Achter de schermen wordt er druk nagedacht over wat er met de Jaap Edenbaan moet gebeuren en waar een eventueel nieuwe schaatslocatie moet komen. En als de woorden 'verdwijnen' en 'Jaap Edenbaan' in dezelfde zin verschijnen, komt er reactie.

'Ik denk dat er geen plek ter wereld is die zo druk bezocht is en die zo'n prachtige sportculturele historische achtergrond heeft als de Jaap Edenbaan', oreert voorzitter Paul Wevers. Hij zou het niks vinden als de baan van de bekende plek aan de Middenweg zou verdwijnen.

Jaap Eden is breedtesport, geen Thialf

Toch is de gemeente bezig met het bekijken van andere locaties. Noord, Zuidoost en een andere plek in Oost zijn de stadsdelen waar de gemeente een nieuwe schaatsvoorziening wel ziet zitten, die bijvoorbeeld ingezet kan worden als wedstrijdbaan.

'Maar dat is natuurlijk Thialf al. Ik denk dat de Jaap Edenbaan zich altijd geprofileerd heeft als baan voor de breedtesport', stelt Wevers die in plaats van een verhuizing veel liever de baan zou verbouwen. 'Laten we in hemelsnaam niet de fout maken die we bijna 20 jaar geleden met het Olympisch Stadion hebben gemaakt.

'Niet bij de Arena Boulevard'

'Om iets heel moois, sportcultureels erfgoed weg te halen. Dit wordt gekoesterd, het ziet er prachtig uit en met een klein beetje investering houd je het volledig up-to-date.' Platform Schaatsend Amsterdam ziet de baan ook liever niet verdwijnen. Zij hebben de gemeente dan ook advies gegeven over de beste locatie volgens hun.

Oost en Noord zijn prima, maar Zuidoost zien zij niet zitten. 'De ligging dicht bij de Arena, Ziggo en Afas en grootschalige retail. De verkeersstromen stroken niet met wat wij als sportfaciliteit nodig hebben', stelt Willem-Jan Draper van PSA. Een flinke verbouwing van het huidige complex geniet dan ook zijn voorkeur: 'Een overdekte ijsbaan met een dubbele ijshal, dat zie ik als ideaal beeld.'