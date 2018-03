Tientallen jongeren krijgen lesje politiek van Job Cohen op de Zeedijk

Politiek is voor volwassenen vaak al moeilijk te begrijpen. Voor veel jongeren is het al helemaal een ver-van-m'n-bed-show. Terwijl er toch ook voor hun belangrijke beslissingen worden genomen. Op de Zeedijk werd daarom oud-burgemeester Job Cohen uitgenodigd om jongeren bij te praten over het belang van de politiek.

'Het is hun stad. Zij moeten op een gegeven ogenblik gaan vertellen wat er hier gaat gebeuren. Zo'n oude lul als ik kan het wel gaan vertellen, maar over een tijdje ben ik er niet meer en dan moeten zij het doen', legt Cohen uit.

De bijeenkomst werd gehouden in Zeedijk 60, een kledingwinkel die erg geliefd is bij Amsterdamse jongeren. De liefde voor de politiek is nog wat minder sterk. Maar er best ideeën hoe het beter kan.

Lees ook: Drukte bij optreden SMIB in Noord: 'Er is plek voor mij in hiphop'

'Overal wifi, overal gratis openbaar vervoer, snellere en bredere wegen en veel subsidie voor creativiteit, daarmee gaan we de stad helemaal veranderen', vertelt een lid van hiphopcollectief SMIB uit de Bijlmer. 'De laatste fase van m'n leven ga ik burgemeester worden.'

'Je kan nu vragen stellen. Onze vragen zijn ook afgestemd vanuit het perspectief jij weet niet veel. Je bent een jongen die liever op Instagram zit. Wij willen je nu de antwoorden geven die jou misschien wel bewuster maken', aldus organisator Myrto Semmoh van SMIB.

Bekijk het hele gesprek met Job Cohen hieronder terug.