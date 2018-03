Verbannen koetsier belooft aangifte tegen Partij voor de Dieren: 'Smaad'

Dikran Migdesyan was de eerste die 25 jaar geleden begon met het aanbieden van koetsritjes door de stad. 'Ik dacht dat als ik iets hoor uit het stadhuis, is het voor een lintje omdat ik dit al 25 jaar doe voor de stad,'

Maar het bericht vanuit de Stopera ging over een verbod op toeristische koetsritjes door de binnenstad. De huidige vergunningen lopen in april 2019 af en zullen niet verlengd worden.

'Paardenwelzijn nooit in gevaar'

De Partij voor de Dieren vindt de praktijken uiterst dieronvriendelijk. 'Maar wij hebben een rapport op onze site van de Dierenbescherming en de Inspectiedienst en daaruit blijkt dat paardenwelzijn niet in gevaar is', moppert Migdesyan. En hij krijgt bijval van collega Gerard Rikkelman: 'Als het warm is staan we in de schaduw, wij houden daar altijd rekening mee en er is altijd water aanwezig.'

En het argument dat het gevaarlijk zou zijn, wijzen de heren ook van de hand. 'Er is één ongeluk in 25 jaar tijd gebeurd!' Maar er is geen ontkomen aan, de vergunning wordt niet verlengd. Al zet Migdesyan zijn paarden niet meteen in de wei: 'Er is geen wet die verbiedt dat als ik wordt gebeld om een ritje te maken met toeristen, dat ik dat dan kan doen. En dat zal ik na april 2019 doen.'

Aangifte tegen PvdD

De PvdD mikt meer op een gebiedsverbod zoals dat bij de bierfiets ook is gedaan. Gerard Rikkelman mikt op de Partij voor de Dieren, hij gaat aangifte doen. 'Wegens smaad dat we onze dieren geweld aan zouden doen. Dat zit volledig naast de waarheid.'