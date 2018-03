Extra aandacht voor veiligheid van kinderen op de fiets

Fietsen in een stad als Amsterdam is niet niks, laat staan voor de 65.000 kinderen die elke dag naar school fietsen. Verkeerseducatie is van levensbelang, daarom is er nu de Week van het Verkeer. Hierin wordt aandacht besteed aan de veiligheid van kinderen op de fiets.

De Week van het Verkeer is een activiteitenweek en stedelijke campagne. Zo worden er op basisscholen onder meer workshops gegeven.

De activiteiten worden georganiseerd door Verkeersplein Amsterdam. De eerste editie van Week van het Verkeer ging deze week van start op basisschool De IJsbreker in Noord.

'Samen met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio vonden we het echt belangrijk dat er een week kwam om extra aandacht aan verkeerseducatie te geven', legt projectleider Belle Teunissen uit.