Opnieuw schietpartij in de stad: man neergeschoten in Noord

Bij een schietpartij op de Johan van Hasseltweg in Noord is vannacht een man gewond geraakt.

Dat gebeurde rond 4.45 uur. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De schietpartij heeft volgens de politie op straat plaatsgevonden, daar zijn ook hulzen gevonden.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is verder niets bekend. De politie heeft, voor zover bekend, nog niemand aangehouden.

Het is de tweede schietpartij in de stad in twaalf uur tijd. Op de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West werd gisteravond ook een man neergeschoten.

