Een auto is vannacht in brand gevlogen op de Thorn Prikkerstraat in Slotervaart. De politie doet onderzoek naar de brand.

De autobrand vond rond 4.00 uur vannacht plaats. Mogelijk is er een verband tussen de schietpartij in de Piet Mondriaanstraat, die een paar straten verderop ligt.

De brandweer heeft het vuur geblust. Agenten hebben de uitgebrande auto in meegenomen voor onderzoek.