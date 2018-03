'Deals met prostitutiepanden in proces tegen Holleeder'

Het Openbaar Ministerie zou in het proces tegen Willem Holleeder 'onbekende' deals met verdachten hebben gesloten. Zo zouden er zes Alkmaarse prostitutiepanden zijn opgekocht door de staat.

Dat meldt het Algemeen Dagblad na eigen onderzoek. De panden waren in het verleden door Cor van Hout en Willem Holleeder met losgeld uit de Heinekenontvoering gekocht. Door de verkoop aan de staat, zouden verdachten in het proces vermoedelijk strafvervolging hebben afgekocht.

Het is niet bekend met welke verdachten de deal is gesloten, mede omdat niet duidelijk is wie het laatst eigenaar van de panden was. Holleeders advocaten zijn niet blij met de 'geheime' deal, zij willen de namen van de betrokken verdachten weten.

Vandaag staat Holleeder opnieuw voor de rechter in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp.