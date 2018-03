LIVE: AT5 Stembus op de Albert Cuypmarkt

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart trekt AT5 met de Stembus dwars door de stad. Vanmorgen staat de bus op de de Albert Cuypmarkt in Zuid.

Met de Stembus brengt AT5 de verkiezingen naar de Amsterdammer toe. Op een markt bij jou in de buurt maken we een live programma van ruim een uur met en vóór Amsterdammers. Discussie, debat en ongezouten meningen. Het kan er pittig aan toe gaan, want er staat heel wat op het spel: je stem!

Vandaag zijn Marjolein Moorman van de PvdA en Paul Slettenhaar van de VVD te gast. Ook Matthijs Pontier van de Piratenpartij en Gonny van Oudenallen van Lijst 17 Amsterdamse Juffers gaan met elkaar in debat. De uitzending is vanaf 11.00 uur te volgen op televisie en via de livestream online.