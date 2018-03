Stad krijgt ruim 50 nieuwe snelladers voor elektrische auto's

De stad krijgt er 52 nieuwe snelladers bij voor elektrische voertuigen. De komende jaren zullen er laders worden geplaatst op de Europaboulevard, Pauwenpad, Tijnmuiden en de Overschiestraat.

Het totaal aantal snelladers komt zo op 65. Dit najaar worden de eerste veertien laders geplaatst. Er komen er vier op Tijnmuiden, vier op de Overschiestraat, vier op de Europaboulevard en twee op het Pauwenpad. Waar de rest komt te staan, wordt later nog bepaald. De opdrachten worden uitgevoerd door Ecotap en EVBox.

Elektrisch vervoer staat hoog op de agenda van de gemeente. 'Schone lucht en schoon vervoer zijn van groot belang voor de stad. In 2025 moet er zoveel m ogelijk uitstootvrij verkeer door de stad rijden. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit en daarmee een betere gezondheid van alle Amsterdammers. Het is daarom van belang om een goed openbaar snellaadnetwerk te hebben', zegt wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho.

Momenteel zijn er 13 snelladers en 2400 'gewone' laders. Ook de taxivloot in de stad wordt steeds duurzamer. Er rijden nu ruim 650 elektrische taxi's, dat is bijna 16 procent. Het is de bedoeling dat alle taxi's in 2025 uitstootvrij zijn.