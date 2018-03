Stad gaat bij scholen aandringen op ouderbijdrage van maximaal 50 euro

Het stadsbestuur gaat er bij alle Amsterdamse basisscholen op aandringen de vrijwillige ouderbijdrage niet boven de 50 euro per jaar te laten uitkomen. Een voorstel van de SP hiervoor is, met steun van de PvdA en GroenLinks, aangenomen.

Uit onderzoek door de SP bleek dat het gemiddelde voor de ouderbijdrage stadsbreed 112 euro was. Met als gevolg dat kinderen uit minder gefortuneerde gezinnen bijvoorbeeld niet mee konden op schoolreisje. 'We hebben schrijnende voorbeelden gezien', vertelt SP-raadslid Erik Flentge. 'Een kind dat uit de bus werd gehaald omdat de bijdrage niet betaald was.'

De grens van 50 euro is niet zomaar gekozen. Een proef in Zuidoost waarbij ouders de bijdrage van 50 euro konden betalen met hun stadspas bleek een succes. De 50 euro bleek betaalbaar en voldoende voor scholen om leuke dingen te blijven doen