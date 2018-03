Slachtoffer schietpartij Nieuw-West overleden

De man die gisteravond werd neergeschoten op de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West, heeft de schietpartij niet overleefd.

De man werd rond 22.15 uur onder vuur genomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Jan Tooropstraat. De politie trof het zwaar gewonde slachtoffer aan in een portiek. In een deur in de straat zijn zeker zeven kogelgaten te zien.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Een van hen had een zwarte glimmende jas aan, de ander was gekleed in een donkere jas. Beiden liepen na de schietpartij een andere kant op.

Het slachtoffer is volgens de politie vlak voor de schietpartij afgezet door een taxi. De chauffeur heeft zich nog niet gemeld. Hij reed in een zwarte Mercedes met een taxibord op het dak.

De politie vraagt getuigen zich te melden, net als mensen die de verdachten of de taxichauffeur kennen. De identiteit van het slachtoffer is bij de politie ook nog niet bekend.

Een paar uur na de schietpartij vloog er een paar straten verderop een auto in brand. Of er een verband is tussen de schietpartij is niet duidelijk.