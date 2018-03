Brand in winkelpand Van Woustraat

In een restaurant aan de Van Woustraat in Zuid is vrijdag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken.

Update 12.20 uur: De brand in de snackbar aan de Van Woustraat is inmiddels geblust. Bovengelegen woningen worden gecontroleerd in verband met de rook. Op foto's is te zien dat er van de snackbar niet veel meer over is. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Tram 4 rijdt weer de eigen route.

Het vuur brak rond 11.45 uur door nog onbekende oorzaak uit in een restaurant. Een deel van de Van Woustraat is afgezet, hierdoor rijdt tram 4 onder meer een aangepaste route.

Tram 4 rijdt om op last van de brandweer. Kijk op https://t.co/yHbpKN5wx1 voor meer informatie. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) March 16, 2018