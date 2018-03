Rijkswaterstaat gaat herrie meten met proefheiwerkzaamheden

Rijkswaterstaat gaat in de meivakantie heiproeven doen rond de A9 in Amstelveen. Bewoners in de buurt kunnen daardoor last krijgen van geluidsoverlast of trillingen. De proefheiwerkzaamheden zijn bedoeld om de overlast tijdens de werkzaamheden in de toekomst juist te verminderen.

De werkzaamheden worden gehouden van 27 april tot en met 11 mei. De heiproeven gaan vooraf aan de grootschalige verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht tussen 2020 en 2024. Rijkswaterstaat wil de trillingen en geluidsoverlast tot een minimum beperken. Ook moeten de constructies op een stevige grondlaag worden gebouwd, in plaats van een zachte veenlaag.

Tijdens de heiproeven worden de palen tot soms wel 25 meter de grond in geslagen. Er worden tijdens de proeven verschillende technieken getest. Het geluid en de trillingen wordt met speciale apparatuur gemeten en in kaart gebracht. De uitkomsten worden in sommige gevallen meegegeven als voorwaarden aan de aannemer. Zo kan het zijn dat bepaalde technieken die te veel overlast geven niet mogen worden gebruikt door de aannemers.

De proeven vinden plaats op twee locaties: bij het Keizer Karel College en de voormalige oprit vanaf de Burgemeester Boersweg naar de A9.

In 2020 wordt er gestart met de verbreding van het stuk A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. De snelweg gaat van drie naar vier rijstroken per rijrichting en er komt een wisselbaan. De extra rijstroken moeten voor een betere doorstroming en dus minder files zorgen. Ook wordt de A9 over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd met drie overkappingen: bij het Oude Dorp, bij het Stadshart en bij het Bovenlandpad. De werkzaamheden moeten klaar zijn tussen 2024 en 2026.