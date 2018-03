Stadsbestuur wil dat cruisepassagiers 8 euro belasting per dag gaan betalen

Foto: The Photographer

Passagiers van cruiseschepen gaan vanaf volgens jaar 8 euro toeristenbelasting per persoon per dag betalen. Verantwoordelijk wethouder Udo Kock heeft daarover vandaag een brief aan de raad gestuurd.

Het voorstel is onderdeel van een pakket aan maatregelen die de toenemende drukte in de stad moeten beteugelen. Tot nu toe betalen alleen toeristen die in een hotel overnachten toeristenbelasting, maar Kock wil dat cruisepassagiers dat ook gaan doen. De maatregel geldt voor zowel de grote oceaancruisers als de riviercruiseschepen.

Het Havenbedrijf gaat de belasting innen van de 250.000 cruisepassagiers die de stad jaarlijks aandoen. In totaal verwacht de gemeente zo'n twee miljoen euro op te halen met de nieuwe belasting.