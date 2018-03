Justin Kluivert in definitieve selectie Oranje

Hij zat al bij de eerste schifting, maar vandaag is bekend geworden dat Justin Kluivert ook bij de definitieve selectie voor het Nederlands Elftal zit.

Bondscoach Ronald Koeman heeft besloten dat Kluivert bij de selectie blijft voor de oefenduels van Oranje tegen Engeland en Portugal. Kluivert mag zich volgende week voor het eerst melden bij de groep.

Lees ook: Kluivert na 0-8: 'Dat wil ik blijven doen, geschiedenis schrijven'

Op 23 maart speelt Oranje in de Arena tegen Engeland, drie dagen later is in het Zwitserse Genève Portugal de tegenstander.