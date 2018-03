Lijsttrekker Piratenpartij naakt op campagneposters: 'Met je leuter aan een plakzuil hangen'

De Amsterdamse fractie van de Piratenpartij is een opmerkelijke campagne voor de raadsverkiezingen begonnen. Door de stad zijn - volgens de partij - honderden posters opgehangen waarop lijsttrekker Jelle de Graaf naakt staat afgebeeld. In zijn hand houdt hij een bordje met de tekst 'Niets te verbergen' vast.

'Het was een drukke nacht', zegt een woordvoerder van de partij. In totaal zouden er vierhonderd posters door de hele stad zijn opgehangen.

'De Piratenpartij vecht al jaren tegen de spreekwoordelijke uitkleding van de burger. De burger wordt steeds kwetsbaarder ten opzichte van de overheid en de markt', licht woordvoerder Thomas de Groot toe.

De partij strijdt onder meer tegen de sleepwet waarover tijdens de raadsverkiezingen via een referendum kan worden gestemd. 'Andere partijen die voor de sleepwet zijn, zeggen dat ze toch niets te verbergen hebben. Maar dat is niet zo, iedereen heeft wat te verbergen.'

Tot nu toe heeft de partij uiteenlopende reacties gekregen op de postercampagne. 'Het blijkt dat we ook nog wel een aantal preutse mensen in de stad hebben wonen. Sommigen vergelijken het met de naaktpostercampagne van de PSP uit 1971, dat is een compliment. In Nieuw-West heeft DENK posters over onze poster geplakt.'

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de naaktposters in dit geval vallen onder vrijheid van meningsuiting. 'Het gaat om een politieke campagne en het lijkt erop dat de posters op de daarvoor bestemde plekken zijn opgehangen.'