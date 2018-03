Van Aartsen: 'Discriminatie moslims en LHBTI'ers moet meer aandacht krijgen'

Burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat er meer aandacht moet komen voor discriminatie. Specifiek heeft hij zorgen over de moslim- en LHBTI-gemeenschap. Dit zegt hij in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

'Dit thema moeten we wat meer naar het centrum van de politieke en bestuurlijke aandacht trekken. Want dit hoort niet bij Amsterdam', zegt Van Aartsen. Aanleiding was het bericht dat er ernstige zorgen zijn bij het Meldpunt Discriminatie over moslimdiscriminatie in de openbare ruimte. Volgens directeur van het meldpunt, Lucienne Gena, is het een ondergeschoven probleem. Volgens het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie is het aantal meldingen van moslimdiscriminatie het afgelopen jaar met 25 procent gestegen.

Burgemeester Van Aartsen: 'Het moet echt meer aandacht krijgen, naar mijn persoonlijke mening, dan het met alle goede bedoelingen de afgelopen periode heeft gehad. Het betekent dat meldingen, aangiftes moeten worden opgenomen. De politie poogt dat ook te doen. Al heeft de politie een klein probleem met de capaciteit. Ik denk echt dat we moeten nadenken over hoe kunnen we nu dat gevoel van: we zijn één gemeenschap en dit soort dingen horen er gewoon niet bij.'

Onlangs nog werd een auto van een man in de Rivierenbuurt nog opengebroken en bekrast met de tekst 'kanker moslims' (sic). 'Zo ken ik Amsterdam en de mensen in de stad niet', vertelde de eigenaar van de auto aangeslagen. Volgens de burgemeester staan dit soort incidenten niet op zichzelf. 'Ik hoor het veel. Ik hoor het uit de LHBTI-gemeenschap en zeker ook uit de moslimgemeenschap. Ik heb van de week nog met een hele reeks moslimbesturen contact gehad. Maar ik geloof echt dat we er met hulp van buiten echt iets mee moeten doen.'