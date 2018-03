Massale protestactie tegen wapens in VS ook op Museumplein

In een solidariteitsactie hebben Nederlandse scholieren een demonstratie aangekondigd tegen wapengeweld in de VS. Op 24 maart wordt op het Museumplein tegenover het Amerikaanse consulaat gepleit voor restricties op de verkoop van wapens. Diezelfde dag wordt een massademonstratie in meerdere steden in Amerika verwacht.

In de VS zijn een groep scholieren sinds 14 februari vastbesloten om de wapenwet te veranderen. Op die dag richtte een schutter op een middelbare school in Florida een bloedbad aan, 17 mensen kwamen om het leven.

Tegen alle verwachting in lukte het om in wapen-minnend Florida een wetswijziging erdoor te krijgen waardoor de minimumleeftijd om een vuurwapen te kopen is verhoogd van 18 naar 21 jaar. Maar in de rest van Amerika lijkt de roep om verandering opnieuw vergeefs.

March for Our Lives

De studenten van Stoneman Douglas High School hebben op 24 maar een 'March for Our Lives' aangekondigd, waarbij in vrijwel alle grote steden gedemonstreerd zal worden. Die protestactie is dus de Atlantische Oceaan overgewaaid. Ook in Den Haag is een protest op het Malieveld aangekondigd. Het is nog niet bekend of scholieren uit andere Europese landen ook gaan demonstreren.