Litjens over taximarkt: 'We hebben nog een lange weg te gaan'

Verkeerswethouder PIeter Litjens (VVD) denkt dat de gemeente nog een lange weg te gaan heeft om de taximarkt op orde te krijgen. Vijf jaar na de invoering van nieuwe taxiregels is nog altijd niet duidelijk of de kwaliteit en de veiligheid op de taximarkt is verbeterd, blijkt uit een gisteren verschenen rapport.

'Ik weet niet of we niet zijn opgeschoten. Ik denk ook dat we nu in een andere situatie zitten dan in 2012, het moment waarop dit stelsel is gemaakt. Dat betekent ook dat we met die sterke toename van de belmarkt de komende jaren echt aan de slag moeten', aldus de wethouder.

Met de belmarkt bedoelt de wethouder vooral de appmarkt, en dan vooral Uber. Die chauffeurs zijn namelijk niet bij een TTO aangesloten, omdat ze geen standplaats of centrale nodig hebben voor klanten. Ze krijgen daarom ook lagere straffen bij overtredingen.

Te weinig controle

Ook de sancties die de gemeente de TTO's oplegden waren te slap, waardoor zij hun chauffeurs te weinig controleerden, zegt het rapport. Volgens de wethouder is er wel degelijk opgetreden. 'Het afgelopen jaar zijn er een aantal TTO's opgedoekt. Dat is ook omdat er afspraken niet nagekomen werden.'

TCA is nog altijd nog de grootste TTO en zegt haar chauffeurs streng te controleren. Beloofde uitbreidingen van taxistandplaatsen die niet kwamen, maar ook de ongelimiteerde groei van het aantal taxi's zorgt voor een oververhitte markt, zet TCA. Het rapport onderschrijft dat.

Weren van taxi's

De gemeente kijkt naar de mogelijkheid om het aantal taxi's via gps in de stad te beperken. 'We denken dat een volumebeleid, zoals het beperken van het aantal Nutella- en kaasshops in het centrum van Amsterdam, dat dat de markt zal helpen. Daarmee wordt het minder druk op straat', zegt Gitte Biekman van TCA.

Dat wordt in ieder geval een taak voor het volgende stadsbestuur. Want of het nou aan de onvoorziene groei ligt of gemeentelijk falen, het is inmiddels duidelijk dat ook dit college het niet voor elkaar kreeg om de Amsterdamse taximarkt op orde te brengen.