DENK waarschuwt voor 'verloren stemmen' met instructievideo

Ongeveer 1 procent van de uitgebrachte stemmen is ongeldig. Een probleem, want 'het zijn toch verloren stemmen', aldus DENK-voorman Mourad Taimounti. Met een instructiefilmpje hoopt hij zijn aanhang nog eens te wijzen op de regels in het stemhokje.

Voorbeelden te over als Taimounti zijn telefoon pakt, met daarin foto's van afgekeurde stemmen. 'Taimounti suc6', schreef iemand op het stemformulier. Maar dan is de stem ongeldig.

'Je probeert dat voor te zijn, door mensen te laten zien hoe het echt moet', zegt Taimounti. 'Er zijn mensen die het verkeerde vak invullen, of een pijltje tekenen. Je moet hem gewoon inkleuren'.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen werd 3.914 keer blanco of ongeldig gestemd, uit een totaal van 461.939 Amsterdamse stemmers.