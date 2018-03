Tagliafico: 'Trainen met Messi of Van de Beek maakt mij niks uit'

Nederland is er dan misschien niet bij, maar voor Argentijn Nico Tagliafico staat er komende zomer gewoon een WK op de planning. Volgende week zijn de eerste oefeninterlands. Maar is dat qua niveau niet een gigantisch verschil tussen bijvoorbeeld Donny van de Beek en Lionel Messi? Tagliafico ziet dat niet zo.

'Nee, zo denk ik er niet over. Je moet het beste uit jezelf halen. Of het nou met het team is of Jong Ajax, het maakt mij niet uit. Ik doe altijd mijn best, of ik nou met Donny of Messi speel', zo vervolgt de verdediger.

'Je moet respect hebben voor alle spelers en niet voor de naam van de spelers. Je moet kijken naar wat het belang is van de club en het team. Je moet niet denken aan "vandaag train ik met hem" en "morgen train ik met hem". Ik moet altijd hartstikke mijn best doen.'

Voordat het zover is moet Tagliafico eerst nog met Ajax aan de bak. 'Eerst maar van Sparta winnen. Dan heel erg mijn best doen bij de oefenwedstrijden van het Argentijnse elftal, en dan heb ik de mogelijkheid om naar het WK te gaan.'