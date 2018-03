Jong Ajax wint in Doetinchem dankzij hattrick van Sierhuis

Jong Ajax heeft vrijdagavond drie punten gepakt in de uitwedstrijd tegen de Graafschap. Het bleef lang spannend in Doetinchem, maar dankzij een penalty in de 86ste minuut trok Jong Ajax de wedstrijd op het laatste moment naar zich toe. Het werd 2-4.

De hoofdrol was vrijdagavond weggelegd voor Kaj Sierhuis, die een hattrick klaarspeelde. Het derde doelpunt had Sierhuis te danken aan Sven Nieuwpoort, die de Ajacied in de 84ste minuut vasthield en daarvoor rood kreeg. Daarop legde de scheidsrechter de bal op de stip.

Om het af te maken schoot Ché Nunnely vlak voor tijd het vierde doelpunt binnen. Jong Ajax had dan ook wat goed te maken, want in een eerdere wedstrijd dit seizoen verpulverde de Doetinchemmers Jong Ajax met 5-0.

De 19-jarige Sierhuis maakte een formidabele indruk. Al in de derde minuut schoot hij raak. Begin dit jaar waren ook zijn kwaliteiten bij Ten Hag opgevallen, en mocht hij mee op trainingskamp met Ajax 1 in Portugal.

De in ballingschap verkerende Younes was er niet bij in Doetinchem. Hij werd gestraft met twee weken Jong Ajax, nadat hij een invalbeurt tegen Heerenveen weigerde.

