Laatste peiling OIS voor verkiezingen: 'GroenLinks wordt de grootste partij van Amsterdam'

GroenLinks wordt de grootste partij van Amsterdam. In de laatste peiling van OIS komt de partij van voorman Rutger Groot Wassink uit op 9 zetels. D66 zou op 8 zetels uitkomen.

Mocht deze peiling op 21 maart daadwerkelijk uitkomen zou GroenLinks 3 zetels winst boeken. D66 verliest juist flink. De partij heeft momenteel 14 zetels in de raad.

Andere grote verliezers zijn de PvdA, die volgens de peiling zakt van 10 naar 5 zetels en de SP. De socialisten leveren 2 zetels in en zakken van 6 naar 4. De VVD blijft, met 6 zetels, gelijk, net als het CDA (1 zetel). De Partij van de Ouderen zal met nieuwkomer 50Plus vechten om 1 zetel. Het is nog niet te voorspellen welke van deze twee ouderenpartijen die binnen zal slepen.

Veel nieuwe partijen

Net als in een eerdere peiling ziet OIS na de verkiezingen veel nieuwkomers in de Amsterdamse raad. Forum voor Democratie kan rekenen op 4 zetels, Denk op 3 en BIJ1 op 1 zetel. De Partij voor de Dieren stijgt van 1, naar 3 zetels.

In totaal komen hiermee 11 verschillende partijen in de raad. Opvallend is dat 6,1% van de Amsterdammers op een andere partij wil stemmen, zoals ChristenUnie of de Piratenpartij. Deze Amsterdammers stemmen echter zo versplinterd dat de overige partijen naast een zetel grijpen.

De peiling is uitgevoerd door de dienst Onderzoek , Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van AT5 en Het Parool. Aan het onderzoek deden 875 Amsterdammers mee.